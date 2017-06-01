В области вновь прогнозируется гроза
МЧС области призывает население к осторожности.
По данным Саратовского гидрометцентра, завтра, 1 июня, утром и днем местами ожидается небольшой и умеренный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем порывы 13-18 м/с, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы до 23 м/с. Температура ночью +12…+17°, в пониженных местах до +9°, днём +22…+27°, в Левобережье местами до +30°.
В региональном управлении МЧС предупредили, что во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждениям автотранспорта. Граждан призывают помнить об этом и не находиться вблизи потенциально опасных объектов.
В случае необходимости нужно обращаться в Главное управление МЧС России по Саратовской области по телефону доверия 8 (452) 62-99-99, а также по телефону спасения – 01, с мобильного – 101.
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