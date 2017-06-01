Мошенник лишил пенсионерку почти 170 тысяч рублей
Подозреваемый задержан.
По информации регионального управления МВД, В полицию обратилась 81-летняя жертва мошенника. С ее слов, с октября 2016 года по апрель 2017 года малознакомый ей мужчина, злоупотребив ее доверием, обманным путем похищал деньги и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба составила 167 900 рублей.
После проведенной проверки было возбуждено уголовное дело ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 33-летний саратовец, который признал свою вину. Часть похищенного у него была изъята. Задержанный пояснил, что похищенное сдавал в скупку, а деньги тратил на личные нужды.
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