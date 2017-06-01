Саратовцы познакомятся с шедеврами современного Палехского искусства
Такую возможность предоставит Радищевский музей.
Сегодня в музее впервые открывается выставка современного Палехского искусства. По информации министерства культуры области, свыше сорока художников представят более 100 шедевров Палехской лаковой миниатюры, иконописи
и монументальных панно. Многие художники являются народными и заслуженными художниками России, а также лауреатами Государственной премии.
На выставке в Саратове будут представлены лучшие произведения современного Палехского искусства. Почти все работы, за исключением новых, уже экспонировались на многих всероссийских, международных и других выставках Союза художников России, а также в государственной Третьяковской галерее.
На выставке можно будет увидеть лаковые шкатулки и ларцы с миниатюрной росписью, панно и складни, тарелки со сказочными, былинными и историческими сюжетами, пасхальные яйца. Палехская лаковая миниатюра будет представлена самыми яркими творческими произведениями различной тематики и сюжетных линий.
С работами палеховских умельцев можно будет познакомиться до 30 июля.
Фото http://cs633916.vk.me