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Саратовцы познакомятся с шедеврами современного Палехского искусства

Новости / Культура
Саратовцы познакомятся с шедеврами современного Палехского искусства


Такую возможность предоставит Радищевский музей.

Сегодня в музее впервые открывается выставка современного Палехского искусства. По информации министерства культуры области, свыше сорока художников представят более 100 шедевров Палехской лаковой миниатюры, иконописи
и монументальных панно. Многие художники являются народными и заслуженными художниками России, а также лауреатами Государственной премии.

На выставке в Саратове будут представлены лучшие произведения современного Палехского искусства. Почти все работы, за исключением новых, уже экспонировались на многих всероссийских, международных и других выставках Союза художников России, а также в государственной Третьяковской галерее.

На выставке можно будет увидеть лаковые шкатулки и ларцы с миниатюрной росписью, панно и складни, тарелки со сказочными, былинными и историческими сюжетами, пасхальные яйца. Палехская лаковая миниатюра будет представлена самыми яркими творческими произведениями различной тематики и сюжетных линий.

С работами палеховских умельцев можно будет познакомиться до 30 июля.

Фото http://cs633916.vk.me