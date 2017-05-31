Союз саратовских курсантов получил юридический статус

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По информации комитета общественных связей и национальной политики области, Союз курсантов был создан в декабре прошлого года. Он ставит себе целью объединение выпускников военно-учебных заведений, располагающихся или когда-либо располагавшихся и действующих на территории Саратовской области, а также преподавательского состава, военнослужащих и гражданского персонала, принимавших участие в учебно-воспитательном процессе курсантов военных учебных заведений.Как считает первый заместитель председателя Союза курсантов Роман Антонов, первые четыре месяца работы организации позволили решить несколько важных задач, в их числе - создание информационного ресурса организации. Создан официальный сайт «Союза саратовских курсантов» (souz-kursantov.ru), в социальной сети «Одноклассники» активно действует страница Союза курсантов. Члены Союза принимали активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, ветеранам войны, патриотическому воспитанию школьников. Начата работа по формированию банка информации о военных училищах, сбору исторических материалов и взаимодействию с музеями области и воинскими частями. Большое значение придается сотрудничеству с общественными организациями патриотического направления, накапливается опыт проведения совместных мероприятий.29 мая председателю Союза саратовских курсантов генерал-майору Юрию Усынину в Управлении Министерства юстиции РФ по Саратовской области были вручены все регистрационные документы новой общественной организации. Ьаким образом, объединение получило юридическую основу и теперь сможет в полном объеме участвовать в гражданских правоотношениях и добиваться достижения конкретных результатов в своей деятельности.