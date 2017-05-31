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В Алексеевке из-за грозы сгорел сарай

Новости
В Алексеевке из-за грозы сгорел сарай


За прошедшие сутки на территории области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали два пожара.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, вчера утром горел частный дом в р.п. Новые Бурасы. Огонь распространился на площади 57 кв.м. По предварительным данным, пожар произошел из-за несоблюдения правил эксплуатации электрооборудования.

В четыре часа дня поступил сигнал о загорании сарая в селе Алексеевка Хвалынского района. Предварительной причиной происшествия называют грозовой разряд. Площадь пожара составила 80 кв.м.

Фото https://dixinews.ru