В Алексеевке из-за грозы сгорел сарай
За прошедшие сутки на территории области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали два пожара.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, вчера утром горел частный дом в р.п. Новые Бурасы. Огонь распространился на площади 57 кв.м. По предварительным данным, пожар произошел из-за несоблюдения правил эксплуатации электрооборудования.
В четыре часа дня поступил сигнал о загорании сарая в селе Алексеевка Хвалынского района. Предварительной причиной происшествия называют грозовой разряд. Площадь пожара составила 80 кв.м.
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