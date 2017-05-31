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В День защиты детей в небо запустят Шар желаний

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В День защиты детей в небо запустят Шар желаний

В первый день лета весь город будет отмечать праздник детства.

По информации пресс-службы городской администрации, праздничные мероприятия начнутся на площади Чернышевского в 10.00 часов карнавальным шествием «Парад-алле «Конфетти». Более 3 тысяч детей пройдут по новой пешеходной зоне на улице Волжской до Набережной Космонавтов. Там будут работать игровые и развлекательные площадки для детей и родителей. Откроется большая выставка декоративно-прикладного творчества, состоятся мастер-классы, плэнеры юных художников, конкурсы рисунков на асфальте, запуск бумажных самолетиков, фольклорные и спортивные игры, театр мод и многое другое. В программе праздничных мероприятий - выступление эстрадного оркестра «BrightLight, «Brandt Brass Ансамбль», оркестра народных инструментов «Калинка». Состоится отчетный концерт детских музыкальных школ и школ искусств города Саратова «Я выбираю музыку».

На центральном спуске к Набережной космонавтов пройдет церемония награждения участников городских соревнований, после чего начнется танцевальный флеш-моб.

Планируется также масштабная «Утренняя зарядка» с участием воспитанников детско-юношеских спортивных школ, эстафета, велокроссы, городские соревнования «Спортландия», показательные выступления по спортивным единоборствам, по игровым видам спорта, каратэ и другим экстремальным видам. В акватории Волги пройдут показательные выступления водных лыжников, гребцов на байдарках и каноэ, спорсменов парусников и морских многоборцев.

Праздничные мероприятия будут проходить в течение дня во всех районах города. В частности, обширная программа подготовлена в Заводском районе. В 9.30 на площади у «ДК Химиков» начнется конкурс рисунков на асфальте, а затем состоится концерт «Праздник детства». В 10.00 праздничная программа начнется в клубе «Заводской», в 11.00 – в Городском доме культуры национального творчества и на ул. Лесная.

В 16.00 районный праздник, посвященный Дню защиты детей, начнется в сквере Дружбы народов, а в сквере им. Гагарина в Комсомольском поселке откроется развлекательное мероприятие «Искатели приключений». В завершении праздничного дня все участники запустят огромный воздушный Шар желаний, чтобы все заветные мечты осуществились.

Фото http://ubr.ua