«СГАУ-Саратов» выступит в кубке Европейской федерации гандбола
Гандболисты из Саратова впервые поборются за трофей континентального уровня.
Вчера в офис клуба поступило письмо от Федерации гандбола России на имя президента ГК «СГАУ-Саратов» Николая Кузнецова. В нем сообщается, что по итогам спортивного сезона 2016-2017 г.г. команда получила право участвовать в кубке Европейской федерации гандбола «Challenge Cup». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«СГАУ-Саратов» можно назвать одной из самых молодых команд отечественного гандбола. В суперлиге он выступает всего три сезона, причем второй год подряд сохраняет место в шестерке сильнейших команд. Теперь «аграрии» смогут помериться силами с лучшими европейскими клубами.