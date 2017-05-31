Сотрудники ГИБДД проверяют работу автобусов
Профилактическая операция проходит с 26 по 4 июня.
Как сообщили в ведомстве, за 4 месяца текущего года на территории города Саратова зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий произошедших из-за нарушения ПДД водителями автобусов. 22 человека получили ранения различной степени тяжести.
Чтобы снизить эту статистику, сотрудники городской Госавтоинспекции проводят профилактическую операцию «Автобус 2017». Мероприятие направлено на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей автобусов, снижение аварийности на пассажирском транспорте, предупреждение и пресечение нарушений требований Правил дорожного движения.