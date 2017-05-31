Житель Вольска убил отца сожителя своей бывшей супруги

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Преступление было совершено в марте текущего года. По информации СУ СКР по Саратовской области, в ночное время 31-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил выяснить отношения с сожителем бывшей супруги. Он пришел в дом, где проживал отец счастливого соперника. Не застав оппонента дома, незваный гость нанес его отцу не менее трех ударов ножом в грудь и живот, после чего с места происшествия скрылся. С полученными ранениями потерпевшего госпитализировали в лечебное учреждение, где спустя несколько дней он скончался.По факту убийства было возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.Как сообщили в следственном управлении, предполагаемый убийца только в прошлом году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение преступления против здоровья, а также за покушение на убийство.Фото http://spb.sledcom.ru