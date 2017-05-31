Саратовцев предупреждают о неблагоприятных погодных условиях

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По данным Саратовского гидрометцентра, 31 мая утром и днем ожидается местами небольшой и умеренный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный 5-10 м/с. При грозе возможно шквалистое усиление ветра с порывами до 20 м/с.Региональное управление МЧС призывает жителей области соблюдать основные меры личной безопасности. В частности, им напоминают о необходимости убрать вещи с балконов и лоджий, выходя из дома, закрыть окна, отключить все электроприборы, по возможности переставить личное транспортное средство на площадку, расположенную на безопасном расстоянии от деревьев.Если во время непогоды вы оказались на улице, необходимо укрыться в магазине или любом другом помещении, держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций. Запрещается находиться вблизи ЛЭП: при сильном ветре это смертельно опасно. Кроме того, важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.Фото http://krk.sledcom.ru