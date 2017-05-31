Стартует фестиваль анимационного кино «Планета детства»
Мероприятие проводит областной методический киновидеоцентр.
По информации министерства культуры области, среди первых участников мероприятий учреждения – маленькие жители с.Новые Выселки Калининского района, досуг которых организуется районной администрацией в летних пришкольных лагерях. 1 июня для ребят будет организовано торжественное открытие областного фестиваля анимационного кино «Планета детства», в ходе которого будет показан полнометражный мультфильм «Никита Кожемяка».
Кроме этого, с 1 июня на открытой площадке киновидеоцентра начнутся киномероприятия для саратовских школьников. Их ждут новые тематические кинопрограммы «Праздник солнца, праздник лета», «Школа светофорных наук», «Экологические забеги», «Нам без дружбы не прожить» и другие.
В День защиты детей первыми участниками данных программ станут дети из пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием школ Ленинского района №№44, 41, 56, 63, 71, 101.
По окончании киномероприятий для детворы будут демонстрироваться художественный или мультипликационный фильмы.
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