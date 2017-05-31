31 Мая 2017 04:18 СРЕДА
Новости
19:00 | 30 мая
Стартует фестиваль анимационного кино «Планета детства»
18:11 | 30 мая
Житель Вольска убил отца сожителя своей бывшей супруги
17:22 | 30 мая
Саратовцев предупреждают о неблагоприятных погодных условиях
16:36 | 30 мая
Подведены итоги акции-конкурса «Дети рисуют книгу»
15:52 | 30 мая
В День России можно будет проехать в купе со скидками до 50%
15:01 | 30 мая
В Саратове устраняют последствия неблагоприятных погодных условий
14:16 | 30 мая
Эксклюзивный бутик антикварных украшений Натали Вайсберг открылся в центре израильской столицы
13:43 | 30 мая
Специальные программы от агентства Гетхоум позволят быстро арендовать элитное жилье
13:23 | 30 мая
В Саратовской области на 368 рублей увеличилась величина прожиточного минимума
12:40 | 30 мая
Саратовская школьница заняла третье место на телепроекте «Ты супер!»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Саратове устраняют последствия неблагоприятных погодных условий

Новости
В Саратове устраняют последствия неблагоприятных погодных условий


В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило десять обращений о падении деревьев.

По информации пресс-службы мэрии, накануне наблюдались неблагоприятные погодные условия с резким усилением ветра. Это привело к падению деревьев. В ЕДДС поступило десять обращений, работы по трем из них уже проведены. По остальным направлены заявки в профильные организации с просьбой скорейшего устранения аварийных ситуаций.

Гражданам напоминают, что в случае падения деревьев и плохо закрепленных рекламных конструкций, обрыва линий электропередач и связи необходимо обращаться в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Город Саратов» по телефону: 23-67-66.

Фото http://trassae95.com