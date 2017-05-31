В Саратове устраняют последствия неблагоприятных погодных условий
В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило десять обращений о падении деревьев.
По информации пресс-службы мэрии, накануне наблюдались неблагоприятные погодные условия с резким усилением ветра. Это привело к падению деревьев. В ЕДДС поступило десять обращений, работы по трем из них уже проведены. По остальным направлены заявки в профильные организации с просьбой скорейшего устранения аварийных ситуаций.
Гражданам напоминают, что в случае падения деревьев и плохо закрепленных рекламных конструкций, обрыва линий электропередач и связи необходимо обращаться в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Город Саратов» по телефону: 23-67-66.
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