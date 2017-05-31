В День России можно будет проехать в купе со скидками до 50%
В рамках акции «Удачный вторник» 30 и 31 мая пассажиры смогут оформить билеты на верхние полки купе со скидками от 30% до 50% отправлением в период июньских праздников.
Специальные цены действуют на проезд в 160 поездах, курсирующих в различные города страны. Скидки применяются к стоимости проезда на нижней полке без учета услуг и платы за постельное белье. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.
Список поездов, даты поездок и стоимость проезда можно уточнить на сайте холдинга в разделе «Пассажирам».
Фото https://xakac.info