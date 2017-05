Эксклюзивный бутик антикварных украшений Натали Вайсберг открылся в центре израильской столицы

просмотров: 110

Натали вводит моду на старинные украшения: антикварный ювелирный бутик уже успел стать любимым местом не только для жителей Израиля, но и других стран мира. Так, модель Ксения Голд, автор программы «Фешн is our профешн», приобрела супермодный сегодня чокер c бабочкой в винтажном стиле Pinchback 19 века. Фото своей новой покупки она тут же разместила в Instagram.В рекордные сроки из коллекции Натали Вайсберг в новом израильском бутике были проданы кулон XVIII века из золота и фарфора за $4000, французские золотые часы 30-х годов прошлого столетия за $3000, также за крупную сумму была приобретена английская подвеска арт-деко.Как отметила хозяйка бутика, люди с хорошим вкусом и понимающие в искусстве, предпочитают украшения в стилях: арт-нуво, арт-деко и ретро с изумрудами, сапфирами, рубинами и,конечно, бриллиантами! При этом «селебрити» часто покупают недорогие вещи, например, очень пользуются популярностью вернувшиеся в моду крупные пластиковые серьги 80-х годов XX века.Будучи уроженкой Урала и выросшей в семье горного инженера и учителя географии, Натали в СССР получила высшее географическое и биологическое образование и начала коллекционировать минералы. Любимое занятие со временем превратилось в профессию.Далее Израиле, окончив ряда курсов по антиквариату, геммологии и оценки бриллиантов и драгоценных камней на алмазной бирже Израиля, Натали решилась на открытие собственного магазина-бутика!Чтобы собрать свою неповторимую коллекцию, она объездила весь мир, посещая тематические выставки и ярмарки по всему миру, включая "Мекку" антиквариата – Лондонские антикварные магазины и распродажи.Сегодня в Израиле с ее помощью десятки семей приобрели помолвочные и обручальные кольца, подарки на дни рождения, появление ребенка и другие праздники. Как утверждает Натали, она стала не только «семейным антикваром», но и приобрела множество друзей!Между тем, Натали мечтает, чтобы люди всегда стремились к прекрасному. Её коллекция настолько велика, что хранить ее дома стало достаточно сложно. Проведённая ею распродажа части экспонатов помогла частично решить эту проблему, одновременно сделав клиентов Натали еще более счастливыми!