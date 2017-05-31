Специальные программы от агентства Гетхоум позволят быстро арендовать элитное жилье
Арендатор элитного жилья желает потратить минимум времени на поиск, и готов платить солидную комиссию за список услуг агентства. Какие сервисы предоставляет агентство недвижимости GETHOME?
Выбирая элитное жилье, клиенты относятся к нему довольно придирчиво, выдвигают ряд требований, которые довольно сложно учесть при подборе вариантов. Усложняет ситуацию и то, что арендодателей такого класса жилья на рынке немного. Поэтому нередко суть работы агентов сводится к тому, чтобы подобрать максимально соответствующий вариант, и далее согласовать с арендатором и арендодателем нюансы по дополнительному оформлению апартаментов. Специалисты Гетхоум регулярно ведут поиск новых предложений, освежают фотоснимки существующих в базе объектов, готовят информативные презентации.
Кто ищет такую недвижимость?
Выбирая для аренды жилье стоимостью от 300 тыс. рублей в месяц и выше, человек рассчитывает на максимальный комфорт. Такие варианты есть в центре столицы и нескольких новых элитных жилых комплексах.
Коренные москвичи ищут такое жилье не часто. Среди потенциальных арендаторов в основном иностранцы, которые не заинтересованы в покупке собственного жилья в Москве. Но, приезжая в столицу на длительный период, желают выбрать идеальное жилье для собственного уюта.
Чаще всего жилье премиум-класса арендуют:
1. Те, кто планирует покупку элитного жилья, но сначала хочет пожить в нескольких районах/жилкомплексах, и выбрать для себя лучший вариант.
2. Бизнесмены, специалисты, которые приезжают в столицу по работе или для обучения, на гастроли - сроком на несколько месяцев или лет.
3. Иностранцы, приезжающие в Москву с дипломатическими целями, в рамках творческих поездок и пр.
4. Если человек переселяется в столицу на время с определенной целью, он ищет жилье в нужном районе – вблизи объектов, которые часто будет посещать. Чтобы упростить эту процедуру, агентства по недвижимости, в частности, GETHOME, предоставляют услуги по разработке частного путеводителя.
Как работают агенты?
Работа специалистов делится на 3 основные области:
1. Поиск объектов для аренды, сбор информации о них. Чтобы предложить клиенту максимально подходящий вариант, агент должен знать об апартаментах абсолютно все: от года постройки здания до количества проведенных ремонтов и списка использованных при ремонте материалов. На данный момент в каталоге объектов – более 4 тысяч вариантов элитного жилья.
2. Работа с клиентом – разработка и уточнение критериев поиска, подбор и предложение вариантов, выбор квартир для просмотра. Здесь важно помочь клиенту провести минимум просмотров, при этом найти то жилье, которое ему необходимо.
3. Работа с документами. Агент полностью сопровождает сделку, занимается юридическими и экономическими вопросами, решает вопрос со сроками заселения. Некоторые пакеты услуг предусматривают подготовку жилья к заселению, покупку дополнительной мебели или предметов быта, заполнение холодильника на первое время или проведение набора обслуживающего персонала.
Специалисты Гетхоум постоянно ищут и выбирают лучшие варианты, мониторят квартиры в новых жилых комплексах, а также работают с потенциальными арендодателями, помогая им сдать жилье на выгодных для обоих сторон договора условиях.
Программы от агентства Гетхоум
Чтобы систематизировать стоимость услуг, компания разработала три основные тарифа. Стоимость комиссии равна цене минимальной месячной аренды в каждой группе жилья.
Для жилья стоимостью от 171 до 300 тыс. рублей. Клиент разово оплачивает агентству 150 тыс. рублей. Взамен он получает несколько вариантов предлагаемого жилья, полное сопровождение на этапе просмотра, заключения договора и заселения.
При аренде недвижимости от 301 до 700 тыс. рублей в месяц комиссия составит 500 тыс. рублей. Список услуг дополнен возможностью оформления страховки, поиском удобной парковки для авто, подбором персонала и составлением персонального путеводителя по району, или же подбор и нанесение на карту интересующих объектов в столице.
Арендуя апартаменты стоимостью свыше 701 тыс. рублей в месяц, клиент платить комиссию 500 тыс. рублей. Сюда входит абсолютно все сопровождение: от дополнительного декорирования жилья до круглосуточной поддержки по любому вопросу, связанному с арендованным жильем.
Условия из более дорогих программ можно заказать дополнительно за отдельную плату.