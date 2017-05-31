Подведены итоги акции-конкурса «Дети рисуют книгу»
Мероприятие было приурочено к 100-летию Российской книжной палаты.
По информации Приволжской книжной палаты, акция проводилась совместно с изостудией Елены Уткиной (ДК «Россия»). К этому мероприятию воспитанники изостудии готовились более двух месяцев. Всего они подготовили около сотни иллюстраций к любимым книгам, а также рисунков на темы «В библиотеке», «В книжном магазине», «Мы в семье читаем книги», «Я и книга». Дети использовали разные техники: гуашь, акварель, пастель, цветные мелки.
По итогам конкурса были отобраны 20 лучших работ. Российская книжная палата выпустит набор открыток и плакаты с рисунками победителей. В сентябре на Московской книжной ярмарке будет организована выставка работ студийцев Елены Уткиной, после чего детские творения будут экспонироваться на выставке в стенах ИТАР-ТАСС.
Победители получат подарки – альбомы по искусству.
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