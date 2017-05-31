В Саратовской области на 368 рублей увеличилась величина прожиточного минимума
За первый квартал текущего года она составила 8536 рублей.
По информации министерства занятости, труда и миграции области, для трудоспособного населения величина прожиточного минимума увеличилась на 380 рублей и составила 9153 рубля, для пенсионеров рост составил 299 рублей при прожиточном минимуме 7053 рубля.
Этот же показатель для детей стал больше на 509 рублей и составил 8809 рублей.
В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» величина прожиточного минимума в субъектах Российской Федерации применяется для оценки уровня жизни населения и оказания адресной социальной помощи малоимущим гражданам.
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