Саратовская школьница заняла третье место на телепроекте «Ты супер!»
Анастасии Симогановой предстоит запись музыкальной композиции совместно с Маргаритой Суханкиной и поездка за границу вместе с бабушкой.
Подведены итоги международного детского вокального конкурса «Ты супер!» телеканала НТВ. Школьница из Саратова Анастасия Симоганова в финале конкурса заняла III место.
По информации министерства образования области, Настя возвращается в Саратов сегодня, 30 мая. Встречать ее на вокзале будут одноклассники и официальные лица.
Телекомпания НТВ уже объявила о наборе детей в новый проект «Ты супер! Танцы». Желающие принять в нем участие могут обратиться в отдел опеки и защиты прав несовершеннолетних министерства образования области.
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