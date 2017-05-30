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В областной думе открывается выставка «Мои земляки вчера и сегодня»

Новости / Культура
В областной думе открывается выставка «Мои земляки вчера и сегодня»


В экспозиции будут представлены работы победителей V городского конкурса детских рисунков.

Конкурс проводит музей-усадьб Н.Г.Чернышевского на основе вновь созданной художественной галереи заслуженного художника России В.О.Фомичева. За пять лет в нем приняли участие свыше пятисот детей и подростков от 5 до 16 лет. Сто пятьдесят из них стали победителями, награждены дипломами, медалями и памятными сувенирами.

Конкурс традиционно проводился по 3 возрастным группам и 3 основным номинациям: «Герои нашего времени», «Их славные имена и дела» и «Те, кого мы любим». Каждый год в них предполагалась своя особенность: в 2014 году, в Год культуры, дети рисовали достижения региона, в 2015, к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, рисовали победителей и героев нашей страны, в 2016 – сюжеты и персонажей из кинофильмов.

По информации организаторов, дети с упоением рисуют своих родных и близких, папу, маму, братьев и сестер, друзей и приятелей. Им также интересны защитники Отечества, герои войны и труда, доктора и учителя, писатели и художники, известные саратовцы: Н.Г.Чернышевский и Н.И.Вавилов, В.Э.Борисов-Мусатов, О.И.Янковский, В.И.Чапаев и Ю.А.Гагарин, Т.В.Гродскова и Л.А.Русланова.

Лучшие работы будут представлены в Парламентском центре областной думы.

Фото http://www.stihi.ru