Саратовские студенты сдали более 45 литров крови
В СГМУ им. В.И. Разумовского состоялся межвузовский День донора.
По информации регионального минздрава, помимо студентов медуниверситета, в акции приняли участие представители СГТУ им. Ю.А. Гагарина, СГСЭУ им. Г.В. Плеханова, Поволжского кооперативного института (Энгельс), Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова. Всего было собрано более 45 литров крови.
В рамках акции проводились различные мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. Представители СГМУ провели свою традиционную акцию «Мед против курения!», в ходе которой волонтеры рассказывали прохожим о вреде курения, раздавали тематические информационные материалы.
Все желающие также смогли принять участие в спортивных мероприятиях и получить памятные призы.
Фото http://mir.karelia.ru