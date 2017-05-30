На пожаре в Новоузенском районе погиб мужчина
Причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем.
По факту обнаружения в доме по месту проживания тела 58-летнего мужчины в настоящее время проводится доследственная проверка. Как сообщает следственное управление региона, в ночь с 28 на 29 мая в частном домовладении, расположенном в одном из населенных пунктов Новоузенского района, произошло возгорание. После тушения огня в жилом помещении обнаружено тело хозяина жилища. Предположительно, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнем.
Следователи проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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