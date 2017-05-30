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В Саратове продолжается реализация проекта «Семейные киночетверги»

Новости / Культура
В Саратове продолжается реализация проекта «Семейные киночетверги»

На протяжении всего летнего периода киновидеоцентр будет проводить показы самых интересных и увлекательных отечественных кинолент.

Сеансы по традиции будут проходить в кинозале «На Рижской». Еженедельно по четвергам состоится показ новых художественных и анимационных лент, рассчитанных на просмотр всей семьей.

Так, в июне зрители увидят м/ф «Три богатыря и Морской царь» (1 июня), художественные фильмы «Опасные каникулы» (8 июня), «Герой» (15 июня), «Звезда» (22 июня), «Молодая гвардия» (29 июня).

Фото http://img.up-zdrav.ru