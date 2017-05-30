Жительница Балашова проведет два года в колонии за продажу чужой квартиры

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По информации пресс-службы прокуратуры области, в период с мая по ноябрь 2015 года осужденная под предлогом оказания помощи в сфере продажи недвижимости ввела в заблуждение местного жителя и получила его добровольное согласие на продажу принадлежащей ему двухкомнатной квартиры общей площадью 40,7 кв.м.Передав потерпевшему задаток в размере 200 тысяч рублей, женщина продала квартиру другому лицу по заведомо заниженной стоимости в размере 500 тысяч рублей, причинив потерпевшему материальный ущерб в сумме более 1 млн рублей.В судебном заседании Анацкова виновной себя не признала и заявила, что она полностью выполнила взятые на себя обязательства по продаже квартиры потерпевшего, в которой за собственные средства сделала дорогостоящий ремонт. Также подсудимая пояснила, что по якобы имеющейся между ними договоренности выплатила потерпевшему денежные средства в сумме 400 тысяч рублей, подыскала и приобрела для его семьи комнату за 160 тысяч рублей.Между тем в суде были представлены доказательства, полностью подтверждающие виновность Анацковой. В результате ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В пользу потерпевшего также взыскана сумма причиненного преступлением материального ущерба в размере более 1 млн рублей.Фото http://saurfang.ru