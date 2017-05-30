Жительница Энгельсского района зарезала соседа-собутыльника
Вынесен обвинительный приговор 40-летней Светлане Фирсовой.
По информации СУ СКР по Саратовской области, в ночь с 3 на 4 декабря 2016 года осужденная распивала спиртные напитки вместе со своим соседом в его квартире. В ходе застолья мужчина стал выражаться в ее адрес грубой нецензурной бранью, вследствие чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта женщина нанесла 44-летнему хозяину жилища удар ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.
В рамках предварительного расследования Фирсова дала признательные показания, раскаялась в содеянном. Приговором суда ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
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