Органный фестиваль завершится «Звездным финалом»
Концерт-закрытие XXV Международного саратовского органного фестиваля пройдет 14 июня.
По информации оргкомитета фестиваля, музыкальному вечеру будет предшествовать благотворительный концерт проекта ДШИ № 8 «Орган – в подарок детям» «Нормандия-Неман». Он состоится в тот же день в 14.00 в Малом зале Саратовской консерватории. На мероприятие приглашены воспитанники детских домов и интернатов Саратовской области. В ансамбле с почетным профессором Парижской и Версальской консерваторий Францисом Видилом выступят саратовский композитор и джазовый импровизатор Владимир Мишле, студенты Саратовской консерватории, Театрального института, Саратовского областного колледжа искусств и учащиеся Детских школ искусств. Прозвучит французская музыка и песни 40-х годов XX века. Культурной ассоциацией «Альянс Франсез-Саратов» будут вручены дипломы победителям конкурса детского рисунка, посвященного 75-летию со дня основания легендарного авиаполка.
В 19.00состоится закрытие 25-го Международного органного фестиваля. В вечере под названием «Звездный финал» примут участи Францис Видил (орган, труба, рояль), Владимиром Мишле (пианино), а также джазовый саксофонист Михаил Евдокимов. Они представят программу «От Леграна до Гершвина».
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