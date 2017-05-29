В Вольске и Хвалынске открыты памятники «Пограничникам всех поколений»
Их установка проходит в городах Саратовской области при поддержке регионального правительства и общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины».
27 и 28 мая в области состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 99-й годовщине основания пограничных войск и Дню пограничника. В эти дни в двух районных центрах состоялось открытие памятников «Пограничникам всех поколений». В субботу торжественная церемония прошла в Вольске, в в воскресенье — в Хвалынске.
В мероприятиях приняли участие жители городов, ветераны и действующие военнослужащие пограничных войск. С праздником их поздравил заместитель председателя комитета общественных связей и национальной политики Дмитрий Конусов. Он отметил важнейшую роль пограничников как в защите государственной границы, так и в патриотическом воспитании детей и молодежи.
Фото http://v-chelny.ru