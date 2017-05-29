За выходные в областном центре два человека погибли в ДТП
В первом случае авария унесла жизнь пассажира, во втором — пешехода.
Оба происшествия случились в субботу вечером. В 20:05 на Брянской водитель «Шевроле» не справился с управлением и допустил наезд на припаркованный автомобиль «ДАФ 105». В результате ДТП пассажир легкового авто — 53-летняя женщина, получила травмы и была госпитализирована. Спустя сутки она скончалась в больнице.
В тот же вечер в 21:25 на Плодородной 79-летний пенсионер переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте и был сбит «Нивой». Пострадавшего доставили медучреждение. Утром в воскресенье оттуда поступило сообщение, что мужчина скончался.
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