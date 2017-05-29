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1 июня в Саратове пройдет детский карнавал

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1 июня в Саратове пройдет детский карнавал


В нем примут участие более 3 тысяч человек из всех районов области.

По информации министерства образования области, карнавальное шествие пройдет от площади им. Н.Г.Чернышевского по новой пешеходной зоне - улице Волжской до Набережной Космонавтов. Там для детей будет организована развлекательная программа с конкурсами, танцами и призами, а также концерт «Я выбираю музыку».

Помимо детей, в шествии пройдут оркестры, аниматоры и ростовые куклы. Участники действа будут одеты в костюмы сказочных персонажей, сценические, карнавальные и парадные спортивные костюмы.

Для жителей области на Набережной Космонавтов будут работать выставки декоративно-прикладного и детского творчества, фотозона с картой пешеходных маршрутов. Для детей будет организован игродром с конкурсами, забавами, викторинами, фольклорными и спортивными играми. Состоятся показательные дефиле театра мод «Хрустальная корона».

Фото http://img3.stavropolye.tv