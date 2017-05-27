Оренбуржцы доказали безопасность добычи и использования хризотила
Рабочие хризотиловой отрасли в Оренбургской области провели в регионе массовые митинги в поддержку усилий России, президента РФ Владимира Путина, губернатора Оренбуржья Юрия Берга и российских ведомств по отстаиванию права на добычу и применение хризотил-асбеста. Участники митинга отмечают, что запрет использования хризотила, не имеющий никаких научных обоснований, приведет не только к серьезным экономическим потерям, но и лишит рабочих мест десятки тысяч людей. Это, в свою очередь, станет причиной существования нескольких моногородов, в которых сегодня проживает около 200 тысяч человек.
Между тем, Россия не прекращает отстаивать право производить и экспортировать хризотил-асбест, а также доказывать его безопасность для жизни людей. Российская Федерация, а вместе с ней еще шесть стран (Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия, Индия, Сирия и Зимбабве) выступили против включения минерала в Приложение III (перечень веществ, подлежащих процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле). Свою позицию они высказали на состоявшейся в начале мая в Женеве конференции сторон Роттердамской конвенции.