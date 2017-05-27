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В Саратове отметят День пограничника

Новости
В Саратове отметят День пограничника


Торжественные мероприятия, посвященные 99-й годовщине образования пограничных войск, пройдут в воскресенье, 28 мая.

По информации комитета общественных связей и национальной политики области, в 09.30 от входа в парк «Липки» (от памятника Н.Г. Чернышевского) начнется торжественное шествие «Марш славы» с участием военной техники, всадников в исторической форме, ветеранов пограничных войск. Шествие пройдет до памятника Ю.А.Гагарину на Набережной Космонавтов.

В 10.00 у памятника Ю.А. Гагарину начнется праздничный митинг. В 10.30 для жителей и гостей Саратова пройдет праздничный концерт, в ходе которого зрителей ждут показательные выступления военнослужащих пограничных войск, воспитанников военно-спортивных и военно-патриотических клубов, а также выступления творческих коллективов Саратова.

Фото http://perm.spravedlivo.ru