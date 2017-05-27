В Саратове отметят День пограничника
Торжественные мероприятия, посвященные 99-й годовщине образования пограничных войск, пройдут в воскресенье, 28 мая.
По информации комитета общественных связей и национальной политики области, в 09.30 от входа в парк «Липки» (от памятника Н.Г. Чернышевского) начнется торжественное шествие «Марш славы» с участием военной техники, всадников в исторической форме, ветеранов пограничных войск. Шествие пройдет до памятника Ю.А.Гагарину на Набережной Космонавтов.
В 10.00 у памятника Ю.А. Гагарину начнется праздничный митинг. В 10.30 для жителей и гостей Саратова пройдет праздничный концерт, в ходе которого зрителей ждут показательные выступления военнослужащих пограничных войск, воспитанников военно-спортивных и военно-патриотических клубов, а также выступления творческих коллективов Саратова.
Фото http://perm.spravedlivo.ru