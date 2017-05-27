Президент ЕЕК Вячеслав Кантор считает недопустимым поведение бывшего замминистра Болгарии
«Это должно послужить предостережением всем правительствам против сотрудничества с ультранационалистами», - президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Кантор прокомментировал фотографию бывшего замминистра Болгарии Павла Тенева с нацистским приветствием.
«Кадр, на котором теперь уже бывший болгарский заместитель министра вскидывает руку в нацистском приветствии, должен послужить предостережением для правительств и ведущих политических партий европейских стран против сотрудничества с ультранационалистическими организациями», - заявил Вячеслав Кантор.
Павел Тенев подал в отставку с поста заместителя министра регионального развития и общественных работ Болгарии после того, как в болгарских СМИ и интернете было опубликовано фото его нацистского приветствия музейной восковой фигуре в форме вермахта. Кадр вызвал волну общественного негодования.
На пост замминистра кандидатуру Тенева в своё время предложили «Объединённые патриоты» - группировка националистических и ультраправых партий, вошедших в коалиционное правительство нового премьер-министра страны Бойко Борисова.
«После появления этой фотографии заместителя министра Павла Тенева в очередной раз стало очевидно, насколько тонка грань между европейскими ультранационалистами и неонацистами, - подчеркнул президент ЕЕК Вячеслав Кантор, комментируя произошедшее. – Этот эпизод – не только часть вызывающей тревогу тенденции, когда ультраправые партии становятся ведущими политическими движениями, но и важное напоминание о том, что их источником вдохновения и их идеологией по-прежнему остаются ненависть, ксенофобия и нетерпимость».
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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в декабре 2008, ноябре 2012 и январе 2016 года на четырёхлетний срок.