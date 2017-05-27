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В День последнего звонка выявлено 31 нарушение «сухого закона»

Новости
В День последнего звонка выявлено 31 нарушение «сухого закона»


Напомним, что 25 мая в нашем регионе является одним из дней, когда запрещена торговля алкогольной продукцией.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, вчера сотрудниками полиции были проведены масштабные проверки торговых точек. Всего в течение суток было проверено около 80 объектов, осуществляющих реализацию алкогольной продукции, выявлен 31 факт нарушений требований Закона Саратовской области.

На нарушителей составлены административные протоколы. Из оборота изъято значительное количество алкогольной продукции.

Фото http://pushkino.tv