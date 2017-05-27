Из-за работ энергетиков закроют движение на Соколовой
Мероприятия будут проводиться во исполнение требований областной прокуратуры в части обеспечения жителей Саратова горячей водой.
По информации Саратовского филиала «Т Плюс», 26 мая для проведения ремонтных работ по восстановлению горячего водоснабжения после повторных гидравлических испытаний будет закрыт участок ул. Соколовая.
- Проведенные повторно гидравлические испытания показали слабые места тепломагистрали от Саратовской ТЭЦ-5, - сообщили в пресс-службе компании. - Для ремонта подземного трубопровода сегодня, с 22.00, до завтрашнего дня движение по ул. Соколовая (между ул. Железнодорожная и Танкистов) будет закрыто. На объекте будет работать 1 ремонтная бригада и 6 единиц техники. Чтобы снизить нагрузку автомобильного потока по указанной улице, ремонтные работы будут вестись в вечернее время и в выходной день до полного их завершения.
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