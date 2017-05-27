В Саратове отметили 25-летие Республики Ингушетия
Праздник прошел на территории чечено-ингушского подворья этнографического комплекса «Национальная деревня народов Саратовской области».
В мероприятии приняли участие представители комитета общественных связей и национальной политики области, Музея боевой и трудовой славы, руководители национально-культурных объединений региона.
Собравшихся участников поприветствовал полномочный представитель главы Республики Ингушетия в Саратовской области Исса Таршхоев. Гости праздника, в свою очередь, поздравили народ Республики Ингушетия с важной датой в истории.
В ходе мероприятия отмечалась важность работы представительства главы Республики Ингушетия в Саратовской области и его роль в сохранении национальной культуры и межнационального мира на территории Саратовской области.
Фото http://mir.karelia.ru