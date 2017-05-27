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В Увеке спасли женщину на лодке

Новости
В Увеке спасли женщину на лодке


Главное управление МЧС России по Саратовской напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности на воде.

Как сообщили в пресс-службе управления, вчера, 25 мая, в 10 часов вечера поступило сообщение о том, что на реке Волга в районе поселка Увек молодую женщину унесло от берега на лодке ПВХ «Нырок». Патрульный катер ГИМС незамедлительно вышел на место происшествия. Поиски проводились в темное время суток и продолжались в течение полутора часов.

В 23 ч. 30 м. лодка была обнаружена. Сотрудники ГИМС доставили 35-летнюю женщину и ее судно на берег. От госпитализации она отказалась.

В МЧС области подчернули, что в последнее время участились случаи безответственного отношения судоводителей к собственной безопасности при нахождении на акватории. Подобный случай, к сожалению, не единичен.

Фото https://engine-market.ua