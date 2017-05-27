Воспитанники школы «РиФ» завоевали 10 медалей на чемпионате России по легкой атлетике

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По информации министерства социального развития области, наш регион на соревнованиях представляли восемь воспитанников детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ». Саратовская команда пополнила копилку области 10 медалями, в том числе 3 золотыми, 5 серебряными и 2 бронзовыми.Воспитанница филиала школы в Вольске, мастер спорта Мария Мартынова завоевала звание чемпионки России в толкании ядра и стала серебряным призером в метании диска.Кандидат в мастера спорта Татьяна Рунова (филиал ДЮСАШ «РиФ» в г. Энгельс) стала чемпионкой России в беге на 100 метров и серебряным призером на дистанции 200 метров.Мастера спорта Алексей Григорьев (филиал ДЮСАШ «РиФ» в г. Саратов) и Алексей Полянский (воспитанник Пугачевского филиала «РиФ») завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно в тройном прыжке.Во всероссийских соревнованиях юниоров воспитанник Пугачевского филиала «РиФ» Дмитрий Санжаровский завоевал 4 медали: 1 золотую в прыжках в длину, 2 серебряные в соревнованиях по толканию ядра и метанию копья и 1 бронзовую в беге на 800 метров.Фото http://thumbs.slideserve.com