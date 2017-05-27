Жителям Саратова предлагают посчитать соловьев
27 и 28 мая Союз охраны птиц России проводит акцию «Соловьиные вечера».
По информации организаторов, акция проводится с 2014 года. Ее цель одновременно и научная — использовать данные о численности соловьёв в нашем городе как индикатор состояния окружающей среды, и пропагандистская — привлечь внимание горожан к проблемам охраны птиц.
С каждым годом растет количество участников. В 2014 году соловьев считали более чем в 30 городах, в 2015 – в 40 городах, в 2016 – более чем в 50 городах России.
В 2017 году городские координаторы уже найдены в следующих городах: Барнаул, Брянск, Великий Новгород, Владимир, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Курган, Курск, Липецк, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск и Новосибирский Академгородок, Омск, Оренбург, Орел, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Тверь, Тобольск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Череповец и Ярославль. Данные по Московской области фиксируются отдельно.
Всем желающим принять участие в акции предлагают найти место, где поют соловьи, вечером на заходе солнца сосчитать певцов, записать адрес места, где поют соловьи: название города, название улицы, номер дома и корпуса. Также необходимо кратко описать место, где поёт соловей: парк, палисадник около домов, пустырь, полоса кустарника вдоль железнодорожных путей или автодороги и тому подобное. Затем необходимо, указав свои фамилию, имя и отчество, внести все эти данные самостоятельно на сайт http://luscinia-luscinia.ru/, либо сообщить их городскому координатору акции (в Саратове – Александру Антончикову, rbcusb@yandex.ru).
Все, кто поделиться своими сведениями о поющих соловьях, смогут получить именные Свидетельства участника акции «Соловьиные вечера-2017».
Фото http://cdn.static2.rtr-vesti.ru