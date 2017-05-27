Завершился отборочный этап фестиваля «Огней так много золотых…»

просмотров: 104

Напомним, что мероприятие проводит Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой при поддержке министерства культуры области. Это самая длительная и значимая акция в сфере народного творчества, которая стала не только своеобразным итогом достижений участников творческих коллективов, но и настоящим праздничным марафоном для жителей области.С 12 по 24 мая в ходе отборочного этапа свои таланты продемонстрировали жители Екатериновского, Турковского, Энгельсского, Ртищевского, Аркадакского, Дергачевского и Петровского районов.Каждый район представил 2-3-часовые разножанровые программы с участием вокальных, хореографических, инструментальных, коллективов оригинального жанра, также везде состоялись выставки декоративно-прикладного и художественного творчества. Умельцы продемонстрировали работы в самых различных жанрах: резьба по дереву, декупаж, бисероплетение, фоамиран, лепка, батик, скрапбукинг, макраме, вязание, вышивание, шитье и так далее.Областному жюри предстоит сложная и кропотливая работа по отбору победителей, которым представится уникальная возможность выступить на одной из главных сцен Саратова в ноябре на гала-концерте торжественной церемонии закрытия Парада.