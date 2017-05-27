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В Самойловском районе долг за коммунальные услуги стал причиной убийства

Новости / ЧП
В Самойловском районе долг за коммунальные услуги стал причиной убийства


Вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в совершении преступления.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 3 декабря 2016 года в вечернее время 57-летний мужчина по месту своего жительства в частном домовладении в р.п. Самойловка употреблял спиртные напитки совместно со своим приятелем, который периодически проживал в его доме. В ходе распития между ними произошел конфликт из-за высказанных хозяином дома претензий в адрес товарища по поводу оплаты последним коммунальных услуг. Ссора переросла в драку, в ходе которой злоумышленник нанес ножом хозяину дома множественные удары по лицу, голове и шее. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Уже на первоначальных следственных действия подозреваемый в совершении убийства дал признательные показания. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото http://moygrad.kiev.ua