Саратовские школьники пополнили ряды юнармейцев
Мероприятие прошло в средней школе №33 им. П.А.Столыпина Энгельсского района.
По информации министерства образования области, в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» вступили члены школьного военно-патриотического кружка «Гвардеец». Торжественную клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству дали 50 девчонок и мальчишек.
На торжественном мероприятии присутствовали представители регионального отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и ветераны вооруженных сил. В ходе церемонии звучали патриотические и военные песни. Новобранцы вместе с залом исполнили юнармейский гимн «Служить России».
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