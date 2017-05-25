В Липках отметят 140-летие со дня рождения Максимилиана Волошина
Литературный вечер «Волшебный фонарь Максимилиана Волошина» состоится 27 мая в 16.00 в читальном зале сада.
Как сообщили в центральной городской библиотеке, мероприятие пройдет в формате открытого микрофона. Речь на вечере пойдет о пророческом духе волошинской поэзии, о труднейшей миссии миротворца, которую поэт взял на себя в годы Революции и Гражданской войны.
Приглашаются все любители поэзии Максимилиана Волошина. Гости смогут узнать о жизни талантливого человека, поучаствовать в чтении стихов, послушать авторские песни, интересно провести время.