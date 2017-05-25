В Вольский перинатальный центр доставлена роженица с круизного парохода

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По информации пресс-службы регионального управления МЧС, четырехпалубный пароход "Хирург Разумовский", находясь в круизе, проплывал ночью по территории Саратовской области. В районе н.п. Воскресенское у одной из пассажирок начались роды. Ей начал помогать находившийся на судне фельдшер.- Сообщение о том, что на акватории на теплоходе рожает женщина и что ей нужна срочная помощь, поступила в ЕДДС Вольского района, - рассказали в МЧС. - К месту на катере была направлена бригада в составе спасателя Областной службы спасения, инспекторов ГИМС и медицинских работников. К прибытию специалистов женщина уже родила. Ее и младенца на патрульном катере ГИМС доставили на берег, а затем госпитализировали в Вольcкий Перинатальный центр.В управлении отметили, что женщина с дочкой чувствуют себя хорошо.Фото http://gosamara.ru