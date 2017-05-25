Сотрудники ГИБДД провели акцию «Безопасные каникулы!»

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В ходе акции дорожные полицейские совместно с членами общественного совета при УМВД России по г. Саратову и представителями добровольной народной дружины «Дорожный патруль» встречались на площади у театра юного зрителя с маленькими пешеходами — воспитанниками подготовительной группы детского сада «Журавлик». Инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Виктория Вещеулова провела с ребятами беседу о безопасном поведении на дороге, значении световозвращателей в темное время суток на одежде пешехода и разъяснила значения жестов регулировщика.После этого началась игра. Ребята разделились на водителей, пешеходов и выбрали инспектора ГИБДД. Водители обозначили себя жилетками с изображениями различных транспортных средств, пешеходы оснастили себя световозвращателями, а строгий инспектор взял в руки жезл и свисток, после чего ребята отправились по импровизированной улице, на которой воссоздали дорожную ситуацию с помощью знаков и регулировщика. Веселая и подвижная игра не оставила равнодушными и маленьких прохожих, они так же присоединились к мероприятию и с удовольствием выполняли задания инспектора ГИБДД, за что в награду получили положительные эмоций и красочные световозвращатели.