Саратовcкие пляжи готовят к купальному сезону
На излюбленных местах летнего отдыха горожан проводятся мероприятия по благоустройству.
По информации администрации Волжского района, одним из наиболее популярных мест у купальщиков является муниципальный солярий в поселке Затон. Он очень востребован жителями в летний сезон. На его территории для отдыхающих в выходные дни планируется проведение зарядки, мастер-классов и спортивных мероприятий, в том числе волейбольных игр и футбольных матчей среди команд отдыхающих.
Всегда многолюдно летом и на пляже «Городские пески».
- В настоящее время для создания благоприятных и комфортных условий для отдыха горожан на указанных территориях начаты подготовительные работы, - сообщили в администрации. - Планируется произвести очистку песка, покраску скамеек, урн и подготовить места отдыха к открытию летнего пляжного сезона.
Фото http://saratov.bezformata.ru