В Саратовской области продолжается операция «Акватория»
Факты незаконной ловли рыбы выявлены в Краснокутском и Саратовском районах.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, на реке Латрык у села Новая Александровка Саратовского района задержан рыбак. У него полицейские изъяли две «косынки» и удилище.
В Краснокутском районе на реке Еруслан неподалеку от села Дьяковка задержан 49-летний мужчина, который при помощи самодельного резинового плавательного средства без мотора произвел добычу рыбы рыболовными сетями, изготовленными из лески.
В отношении обоих нарушителей возбуждены уголовные дела по факту незаконной рыбной ловли. Задержанные находятся под подпиской о невыезде.
Фото http://trassae95.com