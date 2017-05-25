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Стартовал социальный проект «Маршруты здоровья»

Новости / Здоровье
Стартовал социальный проект «Маршруты здоровья»


Уникальный комплекс мероприятий призван повысить доступность медпомощи для сельского населения.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, проект инициировал врио губернатора Валерий Радаев. В его рамках в отдаленных районах области будут проведены осмотры населения ведущими медицинскими специалистами Саратова и Энгельса. Будут сформированы так называемые «поезда здоровья», в которые вошли мобильный диагностический комплекс, центр здоровья, мобильный модуль крови.

Первым населенным пунктом, в который отправился «поезд здоровья», стало село Самойловка. Осмотры специалистов невролога, эндокринолога, кардиолога и офтальмолога прошли 176 жителей Самойловского района. В мобильном комплексе Саратовской областной станции переливания крови сдали кровь 43 донора. Более 100 человек прошли скрининговые обследования организма в диагностическом комплексе.

В работе «поезда здоровья» приняли участие студенты Балашовского медицинского училища, которые провели анкетирование населения по вопросам здорового образа жизни. В опросе приняли участие 137 жителей, которые получили рекомендации по профилактике неинфекционных заболеваний.

В рамках социального проекта «Маршруты здоровья» будут проведены акции в 16 районах области. «Поезда здоровья» посетят отдаленные населенные пункты не только правобережья Волги, но также Александрово-Гайский, Новоузенский и Питерский районы.

Фото http://kubantv.ru\