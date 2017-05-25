В Саратовской области яровой сев проведен пойти на 1,7 млн га
Посевная кампания продолжается во всех районах губернии.
По информации регионального минсельхоза, уже засеяно 65% от запланированных площадей. Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 817 тыс. га (70 % от плана).
Технические культуры посеяны на площади 771 тыс. га (62% от плана), кормовые - на 31 тыс. га (35 % от плана), картофель посажен на площади 21 тыс. га (90 % от плана), овощные культуры посеяны на 11 тыс. га (63% от плана).
В числе передовых посевной кампании - хозяйства Перелюбского (88 тыс. га), Пугачевского (84 тыс. га), Самойловского (75 тыс. га), Ивантеевского (74 тыс. га), Калининского (69 тыс. га), Ершовского (65 тыс. га) и Духовницкого (60 тыс. га) районов.
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