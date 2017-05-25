Евгений Миронов получил Орден за заслуги перед Отечеством IV степени
Награждение состоялось вчера в Екатерининском зале Кремля.
По информации министерства культуры области, президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды 30 россиянам, среди которых – двое саратовцев.
В числе награжденных - худрук Государственного Театра наций Евгений Миронов. Он получил Орден за заслуги перед Отечеством IV степени. Кроме того, Ордена Дружбы удостоен токарь ОАО «КБ Электроприбор» из Саратовской области Николай Барыбин.
Сообщается также, что среди награждаемых много представителей творческих и спортивных профессий, которые прославили России далеко за ее пределами. В частности, Орден за заслуги перед Отечеством I степени вручили космонавту и депутату Госдумы Валентине Терешковой. Многократный олимпийский чемпион и чемпион мира Владислав Третьяк получил Орден за заслуги перед Отечеством II степени.
Фото http://www.cultradio.ru