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В Саратовском районе задержали четверых браконьеров
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В Саратовском районе задержали четверых браконьеров

Новости
В Саратовском районе задержали четверых браконьеров


Мужчин подозревают не в одном эпизоде незаконной охоты.

Сотрудниками полиции был задержан на развилке автодорог в Саратовском районе автомобиль УАЗ под управлением мужчины 1977 года рождения. В салоне транспортного средства была обнаружена туша убитого лося.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое соучастников преступления – мужчины 1965, 1986 и 1962 года рождения. Подозреваемые дали признательные показания. В отношении них возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования полицейскими выявлена хитроумная схема, по которой действовали злоумышленники.

- В процессе охоты задействовалось две автомашины, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области. - В первой передвигались те, кто осуществлял отстрел животных, а на второй вывозились туши. Схема работала следующим образом: в том случае, если представители охотхозяйства или сотрудники полиции останавливали первую машину, двое злоумышленников, находившихся в ней, заявляли, что просто пристреливали в лесу ружья (на которые имелись официальные документы), а поскольку улик в виде туши или ее фрагментов в салоне не было, то особых подозрений мужчины не вызывали. Вторая машина, подбирала тушу убитого животного, при этом у пассажиров и водителя при себе не было оружия. В случае остановки транспорта, злоумышленники утверждали, что спугнули браконьеров, после которых нашил тушу в лесу, и решили, что такому добру пропадать негоже. Хитроумный план был оперативно раскрыт сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Саратовский». В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанных.

Фото http://gtrk-omsk.ru