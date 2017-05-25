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Из-за велопробега в центре Саратова ограничат движение и парковку

Новости
Из-за велопробега в центре Саратова ограничат движение и парковку


Мероприятие намечено на 28 мая.

По информации городского комитета дорожного хозяйства, с целью обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения велопробега в этот день с 10:00 до 13:00 будет введено временное ограничение остановки, стоянки и движения транспортных средств на нескольких улицах. В их числе ул. Большая Казачья на участке дороги от Горького до ул. Радищева, ул. Первомайская (от Радищева до Комсомольской), ул. Радищева (от Московской до пр. Кирова), ул. Волжская (пешеходная зона), ул. Соборная (от пр-да Котовского до ул. Челюскинцев), ул. Некрасова (от пр-да Котовского до Челюскинцев), ул. Комсомольская (от Первомайской до Челюскинцев), ул. Октябрьская (от Первомайской до Челюскинцев), ул. Соляная (от Московской до Мичурина), ул. Мичурина (от Соляной до Тулупной), ул. Чернышевского (от Соляной до Малой Горной), ул. Большая Горная (от Чернышевского до въезда на мост), ул. Соколовая (от въезда на мост до ул. Чернышевского), ул. Московская (от Горького до Лермонтова), ул. Челюскинцев (от Мичурина до Лермонтова), ул. Валовая (от Мичурина до Лермонтова).

Кроме того, с 08:00 до 16:00 будут ограничены остановка, стоянка и движение транспортных средств по ул. Киселева на участке дороги от Горького до Вольской.

Ограничения не распространяются на транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.

Фото http://primrep.ru